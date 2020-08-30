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В Минэнерго подвели итоги недели

Киев • УНН

 • 10726 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина и Германия вышли на новый уровень энергетического партнерства, сообщает Минэнерго в дайджесте событий на энергорынке страны за неделю, передает УНН.

В Минэнерго подвели итоги недели

“(Глава Минэнерго Украины. — ред.) Ольга Буславец и (министр экономики и энергетики Германии. — ред.) Петер Альтмайер подписали совместное межправительственное Заявление между Украиной и Германией о начале энергетического партнерства.

Государства договорились усилить сотрудничество с интеграции энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмена инновациями в энергетических технологиях и реализации совместных проектов в сферах развития „зеленой“ энергетики, цифровизации энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы”, — сообщает пресс-служба ведомства.

В то же время немецкий бизнес заинтересовался новыми проектами в энергетической отрасли Украины.

“Дискуссия и.о. Министра энергетики Украины Ольги Буславец с представителями крупных немецких компаний во время бизнес-завтрака в Берлине подтвердила, что для европейского бизнеса украинский энергетический рынок является одним из самых перспективных среди восточноевропейских стран для реализации инвестиционных проектов.

Руководительница Минэнерго заверила представителей бизнеса в том, что Украина заинтересована в привлечении инвестиций в энергетический сектор и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уделяет особое внимание именно инвестиционным проектам в энергетическом секторе”, — отмечают в Минэнерго.

Буславец также обсудила со Статс-секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, парламентским статс-секретарем министерства Томасом Барайсом и другими представителями министерства перспективы функционирования энергетического сектора Украины. В частности, вопрос энергетического перехода и приобщение к Европейскому Зеленому соглашению.

Между тем при Минэнерго создан Общественный совет. Председателем Общественного совета избран Герой Украины Семен Поташник. Учредительное собрание проведено 26 августа.

На этой неделе также состоялось совещание по корпоратизации Энергоатома. Представители Минэнерго, НАЭК “Энергоатом”, консультанты из международных организаций обсуждали варианты наиболее оптимального с юридической точки зрения сценария корпоратизации предприятия, резюмировали в ведомстве.

Напомним, Минэнерго призвало руководство ТЭК усилить противоэпидемические мероприятия.

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