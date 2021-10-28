У Міненерго готують декілька сценаріїв уникнення кризи в енергетиці

“Ситуація в енергетиці зараз є критичною. Половина блоків електростанцій не працює через те, що на них немає палива. Тому для стабілізації усієї енергосистеми України необхідно залучити потужності теплоцентралей. Але для них зараз, через сильний стрибок ціни на газ, виробництво електроенергії збиткове”, — розповіло джерело.

За його словами, на зустрічі обговорювалися механізми, які дозволять зробити виробництво електроенергії рентабельним для теплоелектроцентралів.

“На зустрічі розглянули три реальні способи вирішити це завдання. Перший: підняти вартість самої електроенергії. Друге: дати „Нафтогазу“ механізм для регулювання ціни на газ. І третій: виробити механізм компенсації українським ТЕЦ тих втрат, які вони зазнають під час виробництва електроенергії, що є для них нерентабельним”, — уточнило джерело.

Він також зазначив, що від ухваленого рішення залежить чи почнеться чергова енергетична криза в Україні, яка загрожує віяловими відключеннями електрики для промислових об’єктів і для населення.

Крім цього, якщо ситуація в галузі розвиватиметься за песимістичним сценарієм, може бути зірвано входження України в єдину енергосистему Євросоюзу. Це буде серйозний удар як по енергетичній сфері, так по міжнародному іміджу України в цілому. Особливо це критично в умовах відсутності перетікання енергії з РФ", — підсумувало джерело.