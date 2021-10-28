В Минэнерго готовят несколько сценариев избежания кризиса в энергетике

“Ситуация в энергетике сейчас критическая. Половина блоков электростанций не работают из-за того, что на них нет топлива. Поэтому для стабилизации всей энергосистемы Украины необходимо привлечь мощности теплоцентралей. Но для них сейчас, из-за сильного скачка цены на газ, производство электроэнергии убыточно”, — рассказал источник.

По его словам, на встрече обсуждались механизмы, которые позволят сделать производство электроэнергии рентабельным для Теплоэлектроцентралей.

“На встрече рассмотрели три реальных способа решить эту задачу. Первый: поднять стоимость самой электроэнергии. Второй: дать „Нафтогазу“ механизм для регулирования цены на газ. И третий: выработать механизм компенсации украинским ТЭЦ тех потерь, которые они понесут при производстве электроэнергии, являющимся для них является нерентабельным”, — уточнил источник.

Он также отметил, что от принятого решения будет зависит начнется ли очередной энергетический кризис в Украине, который угрожает веерными отключениями электричесства для промышленных объектов и для населения.

“Кроме этого, если ситуация в отрасли будет развиваться по пессимистичному сценарию, может быть сорвано вхождение Украины в единую энергосистему Евросоюза. Это будет серьезный удар как по энергетической сфере, так и по международному имиджу Украины в целом. Особенно это критично в условиях отсутствия перетоков энергии с РФ”, — подытожил источник.