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У Мінекономрозвитку озвучили рівень продовольчої безпеки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня УНН. Україна здатна повністю забезпечити себе усіма соціально значущими продуктами харчування, залишаючись при цьому експортером аграрної продукції. Про це повідомили УНН у Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

"Наша країна є світовим лідером в експорті соняшникової олії, займає провідні експортні позиції у поставках пшениці, кукурудзи, ячменю, сої, меду, курятини, яєць, масла вершкового, томатної пасти та ін.

Україна практично повністю забезпечує свої потреби у продовольстві, що дозволяє гарантувати фізичну доступність для населення продуктів харчування в енергетичній оцінці 2706 кілокалорій на одну людину на добу (при граничному критерії 2500 ккал)", - повідомили у міністерстві.

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За рахунок власного виробництва потреба внутрішнього ринку в основних продуктах харчування забезпечується у межах 90-100%, що відповідає оптимістичному рівню продовольчої безпеки рекомендованому ФАО, та дозволяє формувати потужну базу для аграрного експорту, зазначають у відомстві.

При цьому раціон харчування населення не обмежений ресурсами внутрішнього ринку, і на національний ринок допускається до 30% (граничний показник індикатора імортозалежності) імпортної продукції. Найбільш вразливими позиціями, з точки зору імпортозалежності, залишаються риба та рибопродукти – майже 70% (частка імпорту у загальному споживанні) та плоди, ягоди та виноград (майже 36%).

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Та разом з тим, немає підстав для занепокоєння, запевняють у міністерстві. Ситуація на внутрішньому ринку є контрольованою та стабільною, торговельні мережі забезпечені продукцією та мають достатню кількість товарних залишків на складах для забезпечення споживчого попиту в разі його збільшення.

"Наразі COVID-19 не спричиняє напруги щодо забезпечення продовольчої безпеки, незважаючи на повідомлення про ажіотаж у мережах внутрішньої торгівлі", - констатують там.

Нагадаємо, продовольчу безпеку країн називають головною проблемою у світі після кризи охорони здоров’я. В ООН не виключають посилення голоду та зростання цін на продукти через збої торговельних ланцюгів.

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