У Мінекономрозвитку озвучили рівень продовольчої безпеки України

КИЇВ. 9 квітня УНН. Україна здатна повністю забезпечити себе усіма соціально значущими продуктами харчування, залишаючись при цьому експортером аграрної продукції. Про це повідомили УНН у Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.