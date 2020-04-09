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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины

В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины

Киев  •  УНН

 • 34189 просмотра

КИЕВ. 9 апреля УНН. Украина способна полностью обеспечить себя всеми социально значимыми продуктами питания, оставаясь при этом экспортером аграрной продукции. Об этом УНН сообщили в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

"Наша страна является мировым лидером в экспорте подсолнечного масла, занимает ведущие экспортные позиции в поставках пшеницы, кукурузы, ячменя, сои, меда, курятины, яиц, масла сливочного, томатной пасты и др.

Украина практически полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, что позволяет гарантировать физическую доступность для населения продуктов питания в энергетической оценке 2706 килокалорий на одного человека в сутки (при предельном критерии 2500 ккал)", - сообщили в министерстве.

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За счет собственного производства потребность внутреннего рынка в основных продуктах питания обеспечивается в пределах 90-100%, что соответствует оптимистическому уровню продовольственной безопасности рекомендованому ФАО, и позволяет формировать мощную базу для аграрного экспорта, отмечают в ведомстве.

При этом рацион питания населения не ограничен ресурсами внутреннего рынка, и на национальный рынок допускается до 30% (предельный показатель индикатора имортозависимости) импортной продукции. Наиболее уязвимыми позициями, с точки зрения импортозависимости, остаются рыба и рыбопродукты - почти 70% (доля импорта в общем потреблении) и плоды, ягоды и виноград (почти 36%).

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Но вместе с тем, нет оснований для беспокойства, уверяют в министерстве. Ситуация на внутреннем рынке является контролируемой и стабильной, торговые сети обеспечены продукцией и имеют достаточное количество товарных остатков на складах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.

"Сейчас COVID-19 не вызывает напряжения по обеспечению продовольственной безопасности, несмотря на сообщения о ажиотаже в сетях внутренней торговли", - констатируют там.

Напомним, продовольственную безопасность стран называют главной проблемой в мире после кризиса здравоохранения. В ООН не исключают усиление голода и роста цен на продукты из-за сбоев торговых цепей.

Украинские Национальные Новости

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