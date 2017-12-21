У Мінекономрозвитку назвали причини повільного зростання економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У результаті подій на Донбасі та анексії Криму Україна втратила 20% економічної частини країни, що й стало основною причиною повільного зростання економіки. Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Економіка зростає повільно, тому що через події на сході і анексію Криму ми втратили близько 20% економічної частини території", - зазначив він.
Крім того, за словами С.Кубіва, Україні довелося переорієнтовувати зовнішні ринки.
Нагадаємо, Нацбанк скоригував прогноз щодо зростання ВВП у 2017 році.