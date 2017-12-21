В Минэкономразвития назвали причины медленного роста экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В результате событий на Донбассе и аннексии Крыма Украина потеряла 20% экономической части страны, что и стало основной причиной медленного роста экономики. Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Экономика растет медленно, потому что из-за событий на востоке и аннексии Крыма мы потеряли около 20% экономической части территории", - отметил он.
Кроме того, по словам С.Кубива, Украине пришлось переориентировать внешние рынки.
Напомним, Нацбанк скорректировал прогноз по росту ВВП в 2017 году.