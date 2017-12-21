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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39098 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минэкономразвития назвали причины медленного роста экономики

Киев • УНН

 • 11719 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В результате событий на Донбассе и аннексии Крыма Украина потеряла 20% экономической части страны, что и стало основной причиной медленного роста экономики. Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

В Минэкономразвития назвали причины медленного роста экономики

"Экономика растет медленно, потому что из-за событий на востоке и аннексии Крыма мы потеряли около 20% экономической части территории", - отметил он.

Кроме того, по словам С.Кубива, Украине пришлось переориентировать внешние рынки.

Напомним, Нацбанк скорректировал прогноз по росту ВВП в 2017 году.

Украинские Национальные Новости

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