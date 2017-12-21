В Минэкономразвития назвали причины медленного роста экономики

"Экономика растет медленно, потому что из-за событий на востоке и аннексии Крыма мы потеряли около 20% экономической части территории", - отметил он.

Кроме того, по словам С.Кубива, Украине пришлось переориентировать внешние рынки.

Напомним, Нацбанк скорректировал прогноз по росту ВВП в 2017 году.