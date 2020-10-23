У Мінекономіки розповіли, за яких умов можуть скасувати перехід на літній час

“25 жовтня 2020 року о 4:00 за київським часом стрілка годинника переводиться на одну годину назад. Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 від 13 травня 1996 року „Про порядок обчислення часу на території України“. Аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС на підставі Директиви 2000/84/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 січня 2001 року про перехід на літній час. Водночас Європейською комісією запропоновано розглянути питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі на рік”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому.

“Мінекономіки здійснює моніторинг ініціатив Європейської комісії щодо зміни порядку обчислення часу в ЄС. У разі прийняття на законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення годинників і з метою гармонізації нашого законодавства до ЄС, буде запропоновано Кабінету міністрів України розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект, який відміняє сезонне переведення годинників та передбачає закріплення київського часу по всій території України.