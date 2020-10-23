В Минэкономики рассказали, при каких условиях могут отменить переход на летнее время
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Если на законодательном уровне в Европейском Союзе отменят перевод часов, Кабмин рассмотрит возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на один час назад. Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 от 13 мая 1996 года „О порядке исчисления времени на территории Украины“. Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании Директивы 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19 января 2001 года о переходе на летнее время. В то же время Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год”, — говорится в сообщении.
Указано, что каждая страна ЕС должна к апрелю 2021 года определиться, на каком времени она останется: в летнем или зимнем.
“Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства в ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины”, — указано в сообщении.
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, отменяющий сезонный перевод часов и предусматривающий закрепление киевского времени по всей территории Украины.