У Мінекономіки обговорили внесок України в Паризьку угоду

Деталі

На зустрічі обговорювали запропоновані у проекті НВВ2 секторальні трансформаціії для формування виваженої позиції Мінекономіки з урахованням галузевих особливостей та економічних наслідків потенційного впровадження цього проекту. Зокрема, проектом за розробки Міндовкілля передбачається скорочення до 2030 року викидів парникових газів на 65% до рівня 1990 року.

“Зміна клімату вимагає повномасштабної перебудови національної економіки, адже Україна бере на себе амбітне зобов’язання знизити викиди парникових газів для досягнення кліматичної нейтральності. Головне — визначити за рахунок чого ми будемо досягати поставлених цілей. Важливим завданням для центральної влади є розробка ефективного стимулюючого інструментарію, що дозволить секторам економіки екологічно модернізуватися, забезпечивши при цьому розвиток та зростання”, — прокоментував Качка.

Він додав, що зустріч присвячена пошуку балансу між досягненням кліматичних цілей, галузевими особливостями та економічними наслідками потенційного впровадження проекту НВВ2, зокрема, для напрацювання пропозицій щодо заходів ефективної державної політики у цій сфері.

Під час зустрічі наголошено на необхідності проведення додаткових розрахунків з метою економічного обґрунтування запропонованих кліматичних зобов’язань, розширенні джерел фінансування НВВ для забезпечення для реалізації проекту.

Також акцентовано увагу на трансформації в промисловості, зокрема, металургії, аграрній галузі, будівництві, транспортній галузі, що відіграють важливу роль в українській економіці. Для аграрного сектору проектом НВВ2 передбачається збільшення використання технологій мінімального або нульового обробітку ґрунту, перехід на добрива з повільним вивільненням поживних речовин, збільшення частки земель органічного виробництва до 3 % в 2030 році, збільшення виробництва та використання біогазу.

“Наша амбітність полягає в тому, щоб правильно визначити, що може зробити держава, як підштовхнути, прямо допомогти, в тому числі й у питанні залучення зовнішніх інвестицій для розвитку і трансформації української економіки. Для нас важливо почути думку бізнесу, який є найбільш динамічним в зростанні економіки, та врахувати у формуванні нашої кліматичної політики”, — підкреслив Качка.

Доповнення

Між Мінекології та представниками бізнесу відбулася гаряча дискусія щодо Другого національно-визначеного внеску в рамках Паризької угоди: на кону 102 млрд грн інвестицій.