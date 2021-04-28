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В Минэкономики обсудили вклад Украины в Парижское соглашение

В Минэкономики обсудили вклад Украины в Парижское соглашение

Киев  •  УНН

 • 12065 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. 27 апреля в Минэкономики с участием заместителя Министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — торгового представителя Украины Тараса Качки и широкого экспертного и отраслевого круга состоялось публичное обсуждение о подготовке второго Национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение (НОВ2), сообщает министерство, передает УНН.

Детали

На встрече обсуждались предложенные в проекте НОВ2 секторальные трансформациии для формирования взвешенной позиции Минэкономики с урахованням отраслевых особенностей и экономических последствий потенциального внедрения этого проекта. В частности, проектом по разработке Министерства окружающей среды предусматривается сокращение до 2030 года выбросов парниковых газов на 65% к уровню 1990 года.

“Изменение климата требует полномасштабной перестройки национальной экономики, ведь Украина берет на себя амбициозные обязательства снизить выбросы парниковых газов для достижения климатической нейтральности. Главное — определить за счет чего мы будем достигать поставленных целей. Важной задачей для центральной власти является разработка эффективного стимулирующего инструментария, который позволит секторам экономики экологически модернизироваться, обеспечив при этом развитие и рост”, — прокомментировал Качка.

Он добавил, что встреча посвящена поиску баланса между достижением климатических целей, отраслевыми особенностями и экономическими последствиями потенциального внедрения проекта НОВ2, в частности, для выработки предложений по мерам эффективной государственной политики в этой сфере.

Во время встречи отмечена необходимость проведения дополнительных расчетов с целью экономического обоснования предлагаемых климатических обязательств, расширения источников финансирования НОП для обеспечения для реализации проекта.

Также акцентировано внимание на трансформации в промышленности, в частности, металлургии, аграрной отрасли, строительстве, транспортной отрасли играют важную роль в украинской экономике. Для аграрного сектора проектом НОВ2 предусматривается увеличение использования технологий минимальной или нулевой обработки почвы, переход на удобрения с медленным высвобождением питательных веществ, увеличение доли земель органического производства до 3% в 2030 году, увеличение производства и использования биогаза.

“Наша амбициозность заключается в том, чтобы правильно определить, что может сделать государство, как подтолкнуть, прямо помочь, в том числе и в вопросе привлечения внешних инвестиций для развития и трансформации украинской экономики. Для нас важно услышать мнение бизнеса, являющегося наиболее динамичным в росте экономики, и учесть в формировании нашей климатической политики”, — подчеркнул Качка.

Дополнение

Между Минэкологии и представителями бизнеса состоялась горячая дискуссия о Втором национальном-определенном вкладе в рамках Парижского соглашения: на кону 102 млрд грн инвестиций.

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