У Мілані сталися сутички між антифашистами та поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Мілані за тиждень до парламентських виборів сталися сутички між антифашистами та поліцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання La Repubblica.
Учасники акції від партії “Північна ліга” йшли маршем на центральній площі міста. Вони проносили банери з гаслами “Партизани учора, сьогодні — антифашисти”.
Лідер партії Маттео Сальвіні закликав тисячі своїх прихильників цієї суботи виходити на мітинги. Повідомляється, що Сальвіні, партійна програма якого має на меті протидіяти імміграції та пропагувати євроскептицизм, розраховував на 50 тисяч протестувальників.
Активісти лівих партій провели в Мілані контрдемонстрацію, яка переросла в зіткнення з поліцією.
Учасники антифашистської акції намагалися прорвати кордон правоохоронців та пройти ходою по одній з центральних вулиць. У натовпі застосовували газові балончики та петарди, поліція у відповідь била протестувальників кийками. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
В останні тижні перед виборами напруга між прихильниками партій та рухів зростає, оскільки Сальвіні та “Північна ліга” обіцяли широкомасштабну депортацію біженців.
Він заявляв, що прагне депортувати 500 тисяч мігрантів протягом 5 років, якщо його партія переможе на виборах.
Як повідомляв УНН, у Талліні пройшов військовий парад на честь 100-річчя Естонської Республіки.