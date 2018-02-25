В Милане произошли столкновения между антифашистами и полицией

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63057 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77135 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79841 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107347 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100381 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104550 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111530 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117082 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122790 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134310 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Милане произошли столкновения между антифашистами и полицией

В Милане произошли столкновения между антифашистами и полицией

Киев  •  УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Милане за неделю до парламентских выборов произошли столкновения между антифашистами и полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание La Repubblica.

Участники акции от партии “Северная лига” шли маршем на центральной площади города. Они проносили баннеры с лозунгами “Партизаны вчера, сегодня — антифашисты”.

Лидер партии Сальвини призвал тысячи своих сторонников в эту субботу выходить на митинги. Сообщается, что Сальвини, партийная программа которого ставит целью противодействовать иммиграции и пропагандировать евроскептицизм, рассчитывал на 50 тысяч протестующих.

Активисты левых партий провели в Милане контрдемонстрацию, которая переросла в столкновения с полицией.

Участники антифашистской акции пытались прорвать кордон правоохранителей и пройти шествием по одной из центральных улиц. В толпе применяли газовые баллончики и петарды, полиция в ответ била протестующих дубинками. По предварительным данным, никто не пострадал.

В последние недели перед выборами напряжение между сторонниками партий и движений возрастает, поскольку Сальвини и “Северная лига” обещали широкомасштабную депортацию беженцев.

Он заявлял, что стремится депортировать 500 тысяч мигрантов в течение 5 лет, если его партия победит на выборах.

Как сообщал УНН, в Таллине прошел военный парад в честь 100-летия Эстонской Республики.

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