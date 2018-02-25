В Милане произошли столкновения между антифашистами и полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Милане за неделю до парламентских выборов произошли столкновения между антифашистами и полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание La Repubblica.
Участники акции от партии “Северная лига” шли маршем на центральной площади города. Они проносили баннеры с лозунгами “Партизаны вчера, сегодня — антифашисты”.
Лидер партии Сальвини призвал тысячи своих сторонников в эту субботу выходить на митинги. Сообщается, что Сальвини, партийная программа которого ставит целью противодействовать иммиграции и пропагандировать евроскептицизм, рассчитывал на 50 тысяч протестующих.
Активисты левых партий провели в Милане контрдемонстрацию, которая переросла в столкновения с полицией.
Участники антифашистской акции пытались прорвать кордон правоохранителей и пройти шествием по одной из центральных улиц. В толпе применяли газовые баллончики и петарды, полиция в ответ била протестующих дубинками. По предварительным данным, никто не пострадал.
В последние недели перед выборами напряжение между сторонниками партий и движений возрастает, поскольку Сальвини и “Северная лига” обещали широкомасштабную депортацию беженцев.
Он заявлял, что стремится депортировать 500 тысяч мигрантов в течение 5 лет, если его партия победит на выборах.
Как сообщал УНН, в Таллине прошел военный парад в честь 100-летия Эстонской Республики.