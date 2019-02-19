У Миколаївському облтепленерго проводять обшуки

"Дійсно, зараз проходять обшуки у "Миколаївоблтеплоенерго" в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.), власне, з цього ж приводу вчора проходили обшуки (у Департаменті енергоефективності міськради – ред.)", - зазначили у поліції.



Як повідомляв УНН, у Департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради поліція проводить обшук.



Раніше УНН повідомляв, що НАБУ в Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, провели обшуки в межах розслідування у кримінальному провадженні "Ротердам+".

