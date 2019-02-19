В Николаевском облтепленерго проводят обыски

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57396 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77199 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129304 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129529 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129323 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124859 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160177 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Николаевском облтепленерго проводят обыски

В Николаевском облтепленерго проводят обыски

Киев  •  УНН

 • 14156 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В областном коммунальном предприятии "Николаевоблтеплоэнерго" полиция проводит обыски в рамках уголовного производства, связанного с Департаментом энергоэффективности Николаевского городского совета. Об этом журналисту сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"Действительно, сейчас проходят обыски в "Николаевоблтеплоэнерго" в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.), Собственно, по этому же поводу вчера проходили обыски ( в Департаменте энергоэффективности горсовета - ред.) ", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция проводит обыск.

Ранее сообщал, что НАБУ в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провели обыски в рамках расследования в уголовном производстве "Роттердам +".

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