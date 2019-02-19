В Николаевском облтепленерго проводят обыски

"Действительно, сейчас проходят обыски в "Николаевоблтеплоэнерго" в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.), Собственно, по этому же поводу вчера проходили обыски ( в Департаменте энергоэффективности горсовета - ред.) ", - отметили в полиции.



Как сообщал УНН, в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция проводит обыск.



Ранее сообщал, что НАБУ в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провели обыски в рамках расследования в уголовном производстве "Роттердам +".

