У Миколаївській області на хабарі затримали поліцейського

“За даними слідства, правоохоронець вимагав 3 000 доларів США від громадянки за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності її цивільного чоловіка за придбання та зберігання наркотиків. 2 вересня 2020 року після одержання неправомірної у сумі 3 000 доларів США працівника поліції було затримано”, — йдеться в повідомленні.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, у Львові під час одержання хабаря затримали начальника одного з відділів ГУ ДСНС у Львівській області.