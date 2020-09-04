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В Николаевской области на взятке задержали полицейского

Киев • УНН

 • 13726 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правоохранители задержали оперуполномоченного Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области после получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

В Николаевской области на взятке задержали полицейского

“По данным следствия, правоохранитель требовал 3000 долларов США от гражданки за содействие в непривлечении к уголовной ответственности ее гражданского мужа за приобретение и хранение наркотиков. 2 сентября 2020 года после получения неправомерной выгоды в сумме 3000 долларов США работник полиции был задержан”, - говорится в сообщении.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, во Львове во время получения взятки задержали начальника одного из отделов ГУ ГСЧС во Львовской области.

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