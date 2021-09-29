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У Миколаївській області чоловік протягом шести років займався створенням дитячої порнографії

У Миколаївській області чоловік протягом шести років займався створенням дитячої порнографії

Київ • УНН

 • 15964 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Миколаївській області викрили людей, котрі зберігали й поширювали в інтернеті файли із дитячою порнографією. Серед них чоловік, який шість років розбещував малолітніх. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Деталі

За місцем проживання фігурантів провели обшуки, унаслідок яких вилучили: комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи. Усе вилучене доправили на експертизу.

Двом особам слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочинів за ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Зокрема, затримали 42-річного чоловіка, який приблизно шість років розбещував малолітніх дітей і створював із ними порнографічний медіаконтент.

Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 156 та ст. 301-1 Кримінального кодексу України, згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також припинено протиправну діяльність місцевої жительки одного з райцентрів, яка створювала контент інтимного характеру за участю школярів та поширювала матеріали в інтернеті.

Додамо

У лютому цього року Верховна Рада посилила відповідальність за виробництво, поширення дитячої порнографії та сексуальне насильство над дітьми.

Кримінальний кодекс України доповнили статтею 301-1, яка передбачає до шести років позбавлення волі за незаконні дії з дитячою порнографією без мети її збуту та до 10 років позбавлення волі, якщо це роблять із метою збуту, а за наявності обтяжувальних обставин — до 15 років ув’язнення.

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