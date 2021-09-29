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В Николаевской области мужчина на протяжении шести лет занимался созданием детской порнографии

В Николаевской области мужчина на протяжении шести лет занимался созданием детской порнографии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Николаевской области разоблачили людей, которые хранили и распространяли в интернете файлы с детской порнографией. Среди них мужчина, который шесть лет развращал малолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По месту жительства фигурантов провели обыски, в результате которых изъяли: компьютерную технику, флэш-накопители, черновые записи. Все изъятое отправили на экспертизу.

Двум лицам следователи сообщили о подозрении в совершении преступлений по ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

В частности, задержали 42-летнего мужчину, который примерно шесть лет развращал малолетних детей и создавал с ними порнографический медиаконтент.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст. 156 и ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины, позже суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также прекращена противоправная деятельность местной жительницы одного из райцентров, которая создавала контент интимного характера с участием школьников и распространяла материалы в интернете.

Добавим

В феврале этого года Верховная Рада ужесточила ответственность за производство, распространение детской порнографии и сексуальное насилие над детьми.

Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 301-1, которая предусматривает до шести лет лишения свободы за незаконные действия с детской порнографией без цели ее сбыта и до 10 лет лишения свободы, если это делают с целью сбыта, а при наличии отягчающих обстоятельств — до 15 лет заключения.

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