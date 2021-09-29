В Николаевской области мужчина на протяжении шести лет занимался созданием детской порнографии

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Николаевской области разоблачили людей, которые хранили и распространяли в интернете файлы с детской порнографией. Среди них мужчина, который шесть лет развращал малолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.