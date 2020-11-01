У Миколаєві зняли на відео, як правоохоронці жорстко вивели з маршрутки пасажира без маски

За словами очевидців, чоловік перебував без маски і його оштрафували. Також сфотографували номер транспортного засобу та водія. На відео помітно, що правоохоронці виводили громадянина з маршрутки.

Відео з'явилося напередодні.

У патрульній поліції області кореспонденту УНН заявили, що відео бачили, але коментувати подію відмовилися.

Нагадаємо, Верховній Радіпропонується розглянути питання збільшення штрафів для підприємців чи установ, які пропустили у приміщення чи транспорт людину без маски.