У Миколаєві зняли на відео, як правоохоронці жорстко вивели з маршрутки пасажира без маски
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У мережі з'явилося відео, як у Миколаєві кілька людей у формі патрульних виводили з маршрутки пасажира без маски. Відповідним відео поділилися очевидці події на YouTube, передає УНН.
За словами очевидців, чоловік перебував без маски і його оштрафували. Також сфотографували номер транспортного засобу та водія. На відео помітно, що правоохоронці виводили громадянина з маршрутки.
Відео з'явилося напередодні.
У патрульній поліції області кореспонденту УНН заявили, що відео бачили, але коментувати подію відмовилися.
Нагадаємо, Верховній Радіпропонується розглянути питання збільшення штрафів для підприємців чи установ, які пропустили у приміщення чи транспорт людину без маски.