В Николаеве сняли на видео, как правоохранители жестко вывели из маршрутки пассажира без маски
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В сети появилось видео, как в Николаеве несколько человек в форме патрульных выводили из маршрутки пассажира без маски. Соответствующим видео поделились очевидцы происшествия на YouTube, передает УНН.
По словам очевидцев, мужчина находился без маски и его оштрафовали. Также сфотографировали номер транспортного средства и водителя. На видео заметно, что правоохранители выводили гражданина из маршрутки.
Видео появилось накануне.
В патрульной полиции области корреспонденту УНН заявили, что видео видели, но комментировать произошедшее отказались.
Напомним, Верховной Раде предлагается рассмотреть вопрос увеличения штрафов для предпринимателей или учреждений, которые пропустили в помещение или транспорт человека без маски.