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В Николаеве сняли на видео, как правоохранители жестко вывели из маршрутки пассажира без маски

В Николаеве сняли на видео, как правоохранители жестко вывели из маршрутки пассажира без маски

Киев  •  УНН

 • 21917 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В сети появилось видео, как в Николаеве несколько человек в форме патрульных выводили из маршрутки пассажира без маски. Соответствующим видео поделились очевидцы происшествия на YouTube, передает УНН.

По словам очевидцев, мужчина находился без маски и его оштрафовали. Также сфотографировали номер транспортного средства и водителя. На видео заметно, что правоохранители выводили гражданина из маршрутки.

Видео появилось накануне.

В патрульной полиции области корреспонденту УНН заявили, что видео видели, но комментировать произошедшее отказались.

Напомним, Верховной Раде предлагается рассмотреть вопрос увеличения штрафов для предпринимателей или учреждений, которые пропустили в помещение или транспорт человека без маски.

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