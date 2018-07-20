У Миколаєві жінка на мотузці намагалася спуститися з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Рятувальники у Миколаєві допомогли правоохоронцям зняти жінку з вікна 4 поверху. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.
"20 липня о 7:27 до Служби порятунку "101" від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що жінка по саморобній мотузці намагається спуститися з вікна 4 поверху багатоповерхового житлового будинку на вул. Карпенка, що у Заводському районі м. Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники по автодрабині спустили жінку на землю.
Обставини та мотиви вчинку дівчини з'ясовували співробітники поліції.
Нагадаємо, у Чернігівській області 13-річна школярка врятувала хлопчика, який тонув у місцевому ставку.