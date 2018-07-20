У Миколаєві жінка на мотузці намагалася спуститися з вікна багатоповерхівки

"20 липня о 7:27 до Служби порятунку "101" від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що жінка по саморобній мотузці намагається спуститися з вікна 4 поверху багатоповерхового житлового будинку на вул. Карпенка, що у Заводському районі м. Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники по автодрабині спустили жінку на землю.

Обставини та мотиви вчинку дівчини з'ясовували співробітники поліції.

Нагадаємо, у Чернігівській області 13-річна школярка врятувала хлопчика, який тонув у місцевому ставку.