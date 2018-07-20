В Николаеве женщина на веревке пыталась спуститься из окна многоэтажки

"20 июля в 7:27 в Службу спасения "101" от правоохранителей поступило сообщение о том, что женщина по самодельной веревке пытается спуститься из окна 4 этажа многоэтажного жилого дома на ул. Карпенко в Заводском районе г. Николаева", - говорится в сообщении.

Спасатели по автолестнице спустили женщину на землю.

Обстоятельства и мотивы поступка девушки выясняли сотрудники полиции.

Напомним, в Черниговской области 13-летняя школьница спасла мальчика, который тонул в местном пруду.