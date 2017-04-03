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У Миколаєві з незаконного обігу вилучили понад 800 л пива

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Оперативними працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Миколаївській області у рамках операції “Акциз-2017” в одному з торгових кіосків в Інгульському районі м.Миколаєва виявлений факт реалізації пива без наявності відповідної ліцензії. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.

Під час проведених оперативних заходів з незаконного обігу вилучено понад 800 л пива вартістю 15 тис. грн.

Стосовно власника незаконного пивного бізнесу складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає застосування штрафу у розмірі від 340 до 680 тис. грн, з конфіскацією виготовленої продукції.

Нагадаємо, у різних областях фіксують збільшення кількості отруєнь неякісним алкоголем.

Аналітики ринку і члени Комітету ВР переконані, що до збільшення кількості фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.

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