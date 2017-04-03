В Николаеве из незаконного оборота изъяли более 800 л пива

В ходе проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 800 л пива стоимостью 15 тыс. грн.

В отношении владельца незаконного пивного бизнеса составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает применение штрафа в размере от 340 до 680 тыс. грн, с конфискацией изготовленной продукции.

Напомним, в разных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем.

Аналитики рынка и члены Комитета ВР убеждены, что к увеличению количества фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.