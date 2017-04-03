В Николаеве из незаконного оборота изъяли более 800 л пива

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80432 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111895 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170227 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122189 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115418 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106262 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107388 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103836 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160701 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Николаеве из незаконного оборота изъяли более 800 л пива

В Николаеве из незаконного оборота изъяли более 800 л пива

Киев  •  УНН

 • 10966 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Оперативными работниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках операции "Акциз-2017" в одном из торговых киосков в Ингульскому районе Николаева выявлен факт реализации пива без наличия соответствующей лицензии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

В ходе проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 800 л пива стоимостью 15 тыс. грн.

В отношении владельца незаконного пивного бизнеса составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает применение штрафа в размере от 340 до 680 тыс. грн, с конфискацией изготовленной продукции.

Напомним, в разных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем.

Аналитики рынка и члены Комитета ВР убеждены, что к увеличению количества фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

Украинские Национальные Новости

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