В Николаеве из незаконного оборота изъяли более 800 л пива
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Оперативными работниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках операции "Акциз-2017" в одном из торговых киосков в Ингульскому районе Николаева выявлен факт реализации пива без наличия соответствующей лицензии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.
В ходе проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 800 л пива стоимостью 15 тыс. грн.
В отношении владельца незаконного пивного бизнеса составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает применение штрафа в размере от 340 до 680 тыс. грн, с конфискацией изготовленной продукции.
Напомним, в разных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем.
Аналитики рынка и члены Комитета ВР убеждены, что к увеличению количества фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.