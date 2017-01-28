У Миколаєві виявили шкуродера, який вбивав собак
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні у Миколаєві виявили шкуродера, який вбиває та їсть собак за свідченнями жителів. Про це кореспонденту УНН повідомили у міському Центрі захисту тварин.
Як стало відомо, мешканці будинку по вул. Казарського 1-г, розповіли, що в їхньому будинку проживає людина, що вбиває та їсть собак.
Співробітники Центру виїхали на місце та викликали наряд поліції. Згідно з повідомленням Центру, патрульні були шоковані побаченим та викликали додатково ще один екіпаж та слідчого. Оскільки потрапити до квартири не вдалося, правоохоронці вирішили знайти господаря на дачі, яка знаходиться неподалік від будинку.
Прибувши до дачного будинку захисники тварин та поліцейські побачили, що територія виглядає, як справжня шкуродерня - сміття, мішки, шкури різних тварин, черепа, нутрощі тварин, кров, антисанітарія і купа невідомого мотлоху.
Також у Центрі повідомили, що на дачі у жахливих умовах знаходилися п'ять собак. У присутності патрульної поліції співробітники Центру захисту тварин вилучили всіх тварин та забрали їх до притулку. Собаки будуть перевірені лікарем і надалі їх будуть шукати нових господарів.
Зі слів місцевих мешканців, на дачі проводилися різного роду ритуали, під час яких вбивали собак і купалися в їх крові. Слідчий поліції зафіксував правопорушення, опитав очевидців та прийняв заяви. Триває досудове розслідування.