В Николаеве обнаружили живодера, который убивал собак
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня в Николаеве обнаружили живодера, который убивает и ест собак по показаниям жителей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в городском Центре защиты животных.
Как стало известно, жители дома по ул. Казарского 1-г рассказали, что в их доме проживает человек, который убивает и ест собак.
Сотрудники Центра выехали на место и вызвали наряд полиции. Согласно сообщению Центра, патрульные были шокированы увиденным и вызвали дополнительно еще один экипаж и следователя. Поскольку попасть в квартиру не удалось, правоохранители решили найти хозяина на даче, которая находится недалеко от дома.
Прибыв в дачным дом защитники животных и полицейские увидели, что территория выглядит, как настоящая живодерня - мусор, мешки, шкуры различных животных, черепа, внутренности животных, кровь, антисанитария и куча неизвестного хлама.
Также в Центре сообщили, что на даче в ужасных условиях находились пять собак. В присутствии патрульной полиции сотрудники Центра защиты животных изъяли всех животных и забрали их в приют. Собаки будут проверены врачом и в дальнейшем им будут искать новых хозяев.
По словам местных жителей, на даче проводились разного рода ритуалы, во время которых убивали собак и купались в их крови. Следователь полиции зафиксировал правонарушение, опросил очевидцев и принял заявления. Продолжается досудебное расследование.