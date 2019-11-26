У Миколаєві під час руху загорівся автобус з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Миколаєві під час руху загорівся автобус, всіх пасажирів евакуювали. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"26 листопада о 07:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу автобуса, що рухався по проспекту Богоявленському в Інгульському районі Миколаєва (район автовокзалу) за маршрутом №83", - сказано у повідомленні.
По прибуттю з'ясувалось, що під час руху задимівся моторний відсік транспортного засобу.
Водій провів евакуацію пасажирів та намагався загасити займання вогнегасником.
Двома відділеннями 4 державної пожежно-рятувальної частини пожежу о 07:58 локалізовано та о 08:00 ліквідовано на площі 1,5 м кв, її причина встановлюється.
Нагадаємо, у Львові трапилась пожежа у тролейбусі.