В Николаеве во время движения загорелся автобус с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Николаеве во время движения загорелся автобус, всех пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.
"26 ноября в 7:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре автобуса, который двигался по проспекту Богоявленском в Ингульском районе Николаева (район автовокзала) по маршруту №83", - говорится в сообщении.
По прибытию выяснилось, что во время движения задымился моторный отсек транспортного средства.
Водитель провел эвакуацию пассажиров и пытался потушить возгорание огнетушителем.
Двумя отделениями 4 государственной пожарно-спасательной части пожар в 7:58 локализован и в 08:00 ликвидирован на площади 1,5 кв, его причина устанавливается.
Напомним, во Львове случился пожар в троллейбусе.