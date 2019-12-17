У Миколаєві через аварію трубопроводу без тепла лишились 176 житлових будинків

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Миколаєві у зв’язку з аварією на подавальному трубопроводі проводяться ремонтні роботи, через що від теплопостачання відключили 214 об’єктів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook ПрАТ Миколаївська ТЕЦ.