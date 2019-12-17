У Миколаєві через аварію трубопроводу без тепла лишились 176 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Миколаєві у зв’язку з аварією на подавальному трубопроводі проводяться ремонтні роботи, через що від теплопостачання відключили 214 об’єктів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook ПрАТ Миколаївська ТЕЦ.
"17 грудня 2019 року у зв'язку з аварією на подавальному трубопроводі в тепловій камері ТК – 15 (на перехресті вулиць Корабелів і Дунаєва) фахівці ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" проводитимуть ремонтні роботи. У зв'язку з чим від теплопостачання будуть відключені 214 об'єктів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що серед об’єктів, у яких відключать теплопостачання – 176 житлових будинків, чотири лікувальних заклади, чотири навчальних заклади, чотири школи, сім дошкільних закладів, а також 18 інших об’єктів.
Таким чином, без опалення залишаться школи №2, 7, 13 та 34, дитсадки №20, 22, 43, 51, 117 та 128, а також коледж культури, будинок творчості та МНУ.
Також повідомляється, що за графіком теплопостачання буде відключене з 5:00 до 24:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про проблеми з теплопостачанням у трьох областях.