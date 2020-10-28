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У Миколаєві 16 дільниць відправили на перерахунок бюлетенів

У Миколаєві 16 дільниць відправили на перерахунок бюлетенів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Миколаєві через неправильне пакування виборчої документації 16 дільниці відправили на перерахунок бюлетенів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані громадянської мережі ОПОРА.

“Неправильне пакування виборчої документації призвело до того, що Центральна районна в місті Миколаєві територіальна виборча комісія прийняла рішення про перерахунок бюлетенів на 16 дільницях”, — йдеться у повідомленні.

Так, деякі ДВК здали протоколи з першого разу, інших відправили на уточнення протоколів через виявлені помилки і неточності, а по 16 комісіям районна ТВК прийняла рішення про перерахунок бюлетенів через неправильне пакування.

“Після того, як районна ТВК завершить прийом уточнених протоколів, вона в присутності членів ДВК розпочне перерахунок бюлетенів і складе нові протоколи”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва повернув 16 позовних заяв щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на деяких виборчих дільницях.

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