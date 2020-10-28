У Миколаєві 16 дільниць відправили на перерахунок бюлетенів

“Неправильне пакування виборчої документації призвело до того, що Центральна районна в місті Миколаєві територіальна виборча комісія прийняла рішення про перерахунок бюлетенів на 16 дільницях”, — йдеться у повідомленні.

Так, деякі ДВК здали протоколи з першого разу, інших відправили на уточнення протоколів через виявлені помилки і неточності, а по 16 комісіям районна ТВК прийняла рішення про перерахунок бюлетенів через неправильне пакування.

“Після того, як районна ТВК завершить прийом уточнених протоколів, вона в присутності членів ДВК розпочне перерахунок бюлетенів і складе нові протоколи”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва повернув 16 позовних заяв щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на деяких виборчих дільницях.