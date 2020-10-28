В Николаеве 16 участков отправили на пересчет бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Николаеве из-за неправильной упаковки избирательной документации 16 участков отправили на пересчет бюллетеней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.
"Неправильная упаковка избирательной документации привела к тому, что Центральная районная в городе Николаеве территориальная избирательная комиссия приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках", - говорится в сообщении.
Так, некоторые УИК сдали протоколы с первого раза, других отправили на уточнение протоколов из-за выявленных ошибок и неточностей, а по 16 комиссиям районная ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней из-за неправильной упаковки.
"После того, как районная ТИК завершит прием уточненных протоколов, она в присутствии членов УИК начнет пересчет бюллетеней и составит новые протоколы", - говорится в сообщении.
Напомним, Окружной административный суд Киева вернул 16 исковых заявлений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на некоторых избирательных участках.