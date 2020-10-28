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ОАСК повернув 16 позовних заяв щодо перерахунку голосів у Києві

ОАСК повернув 16 позовних заяв щодо перерахунку голосів у Києві

Київ • УНН

 • 11906 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва повернув 16 позовних заяв щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на деяких виборчих дільницях. Про це інформує пресслужба ОАСК, передає УНН.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позовні заяви Київської міської організації "Політичної партії "Перемога Пальчевського" щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на деяких виборчих дільницях. Судом повернуто відповідні позовні заяви, оскільки, у матеріалах відсутні відомості про те, що особа, яка підписала адміністративні позови, є законним представником, адвокатом чи зареєстрована як уповноважена особа позивача - політичної партії "Перемога Пальчевського". Зазначимо, що 27 жовтня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло 16 позовних заяв щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців", - інформують в ОАСК.

Зокрема, повідомляється, що ОАСК просили визнати протиправними дії Дарницької, Деснянської, Оболонської, Дніпровської, Голосіївської, Святошинської районних у місті Києві територіальних виборчих комісій та зобов’язати провести повторний підрахунок голосів виборців на деяких дільницях.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ заявили, що на низці виборчих дільниць Київщини, яких відправляють на перерахунок голосів, зафіксовано відсутність запасних бланків протоколів.

Українські Національні Новини

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