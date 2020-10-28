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ОАСК вернул 16 исковых заявлений о пересчете голосов в Киеве

ОАСК вернул 16 исковых заявлений о пересчете голосов в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11905 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Окружной административный суд Киева вернул 16 исковых заявлений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на некоторых избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает УНН.

"Окружной административный суд города Киева вернул исковые заявления Киевской городской организации "Политической партии "Победа Пальчевского" о проведении повторного подсчета голосов избирателей на некоторых избирательных участках. Судом возвращено соответствующие исковые заявления, поскольку, в материалах отсутствуют сведения о том, что лицо, подписавшее административные иски, является законным представителем, адвокатом или зарегистрировано как уполномоченное лицо истца - политической партии "Победа Пальчевского". Отметим, что 27 октября в Окружной административный суд города Киева поступило 16 исковых заявлений о проведении повторного подсчета голосов избирателей", - информируют в ОАСК.

В частности, сообщается, что ОАСК просили признать противоправными действия Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Днепровской, Голосеевской, Святошинской районных в городе Киеве территориальных избирательных комиссий и обязать провести повторный подсчет голосов избирателей на некоторых участках.

Напомним, ранее в ОПОРЕ заявили, что на ряде избирательных участков Киевской области, которые отправляют на пересчет голосов, зафиксировано отсутствие запасных бланков протоколов.

Украинские Национальные Новости

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