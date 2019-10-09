У Міграційній службі повідомили про зміни у розкладі роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Через свята змінився розклад роботи районних та міських підрозділів Міграційної служби. Вони не працюватимуть у вівторок 15 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДМС України.
"Районні та міські підрозділи Міграційної служби, які у звичайному режимі працюють з вівторка по суботу, не працюватимуть 13, 14 та 15 жовтня (вівторок). В інші дні графік роботи цих підрозділів не змінюється", - йдеться у повідомленні.
Також у службі нагадують, що у зв’язку зі святкуванням 14 жовтня Дня захисника України апарат ДМС та апарати обласних управлінь Міграційної служби матимуть три вихідні дні: з 12 по 14 жовтня.
Зазначимо, 14 жовтня в Україні святкуватимуть Покрову Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.
Нагадаємо, що минулого року понад 250 тис. осіб взяло участь у заходах з нагоди Дня захисника України.