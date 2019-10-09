В Миграционной службе сообщили об изменениях в расписании работы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Из-за праздников изменилось расписание работы районных и городских подразделений Миграционной службы. Они не будут работать во вторник 15 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГМС Украины.
"Районные и городские подразделения Миграционной службы, в обычном режиме работают со вторника по субботу, не будут работать 13, 14 и 15 октября (вторник). В остальные дни график работы этих подразделений не меняется", - говорится в сообщении.
Также в службе напоминают, что в связи с празднованием 14 октября Дня защитника Украины аппарат ГМС и аппараты областных управлений Миграционной службы будут иметь три выходных дня: с 12 по 14 октября.
Отметим, 14 октября в Украине будут праздновать Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.
Напомним, что в прошлом году более 250 тыс. человек приняли участие в мероприятиях по случаю Дня защитника Украины.