У метро Санкт-Петербурга знайшли бомбу, яка не вибухнула - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На станції метро "Площа Повстання" в Санкт-Петербурзі знайдено вибуховий пристрій. Про це повідомляє видання "Фонтанка" з посиланням на джерело, передає УНН.
"На станції "Площа Повстання" (Площадь Восстания) знайдено вибуховий пристрій, який не здетонував", - повідомило джерело.
Наразі бомбу знешкоджують.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.