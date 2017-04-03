В метро Санкт-Петербурга нашли неразорвавшуюся бомбу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге найдено взрывное устройство. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источник, передает УНН.
"На станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство", - сообщил источник.
Сейчас бомбу обезвреживают.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв , есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.
Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами .