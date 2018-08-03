У МЕРТ прогнозують зменшення безробіття та зростання зарплат українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Протягом 2019-2021 років безробіття зменшиться в середньому до 8,6%. При цьому зростання зарплат з урахуванням інфляції становитиме 6,4%, передає УНН з посиланням на Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікований на сайті Мінекономрозвитку.
“У 2019-2021 роках прогнозується поступове зменшення рівня безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП (з 8,9% у 2019 році до 8,3% у 2021 році), що становить в середньому за період 8,6% (попередній прогноз 8,8% за 2018-2020 роки, — ред.)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у прогнозному періоді відбуватиметься збільшення чисельності зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років до 16,52 млн осіб у 2021 році (у 2019 році — 16,36 млн осіб).
Також повідомляється, що у середньостроковій перспективі відбуватиметься зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, яка у 2021 році прогнозується на рівні 12 835 грн (у 2019 році — 10 129 грн) при цьому її зростання з урахуванням індексу споживчих цін в середньому у 2019-2021 роках становитиме 6,4% (у 2019 році — на 6,9%).
У попередньому прогнозі зростання середньомісячної заробітної плати з урахуванням індексу споживчих цін прогнозувалось на рівні 6,7% в середньому за період 2018-2020 роки.
Нагадаємо, за підсумками 2018 року рівень зростання номінальної мінімальної зарплати складе 16,3%.