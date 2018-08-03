В МЭРТ прогнозируют уменьшение безработицы и рост зарплат украинцев

“В 2019-2021 годах прогнозируется постепенное снижение уровня безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ (с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году), что составляет в среднем за период 8,6% (предыдущий прогноз 8,8% за 2018-2020 годы, — ред.)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в прогнозном периоде будет происходить увеличение численности занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет до 16,52 млн человек в 2021 году (в 2019 году — 16,36 млн человек).

Также сообщается, что в среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы, в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 грн (в 2019 году — 10 129 грн), при этом ее рост с учетом индекса потребительских цен в среднем в 2019-2021 годах составит 6,4% (в 2019 году — на 6,9%).

В предыдущем прогнозе рост среднемесячной заработной платы с учетом индекса потребительских цен прогнозировался на уровне 6,7% в среднем за период 2018-2020 годов.

Напомним, по итогам 2018 года уровень роста номинальной минимальной зарплаты составит 16,3%.