У МЕРТ назвали товари, яких Україна за півроку продала найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Найбільше у І півріччі Україна відправила на експорт недорогоцінних металів та виробів з них, продуктів рослинного походження, машин, обладнання та механізмів. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.
“Найбільше з-поміж товарів Україна продала: недорогоцінних металів та виробів з них — на 6,2 млрд доларів; продуктів рослинного походження — 4,1 млрд доларів; машин, обладнання та механізмів — на 2,3 млрд доларів ”, - сказано у повідомленні міністерства.
Загалом, як додали у МЕРТ, за півроку країни Європейського Союзу придбали продукції на 9,7 млрд доларів.
Нагадаємо, за І півріччя Україна наростила експорт товарів на 12,7%, а послуг — на 5,7%. При цьому, Україна завершила І півріччя із негативним сальдо зовнішньоторговельного балансу. Загальний експорт товарів та послуг становив 27 млрд 815,7 млн доларів та зріс на 11,1%, а імпорт — 28 млрд 468,8 млн доларів та зріс на 13,5%.