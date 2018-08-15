В МЭРТ назвали товары, которых Украина за полгода продала больше всего

$41.180.14
46.610.42
ukru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 9766 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 7308 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 14899 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 24603 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 54356 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 52906 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32253 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59203 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105798 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 162864 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 46615 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 38737 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 41577 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 41292 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 16185 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 9762 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 42201 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 54356 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 52905 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 162863 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 16800 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19499 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21258 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23277 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25971 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В МЭРТ назвали товары, которых Украина за полгода продала больше всего

Киев • УНН

 • 13021 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Больше всего в I полугодии Украина отправила на экспорт недрагоценных металлов и изделий из них, продуктов растительного происхождения, машин, оборудования и механизмов. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.

В МЭРТ назвали товары, которых Украина за полгода продала больше всего

“Больше всего среди товаров Украина продала: недрагоценных металлов и изделий из них — на 6,2 млрд долларов; продуктов растительного происхождения — 4,1 млрд долларов; машин, оборудования и механизмов — на 2,3 млрд долларов”, — говорится в сообщении министерства.

В общем, как добавили в МЭРТ, за полгода страны Европейского Союза приобрели продукции на 9,7 млрд долларов.

Напомним, за I полугодие Украина нарастила экспорт товаров на 12,7%, а услуг — на 5,7%. При этом, Украина завершила I полугодие с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса. Общий экспорт товаров и услуг составлял 27 млрд 815,7 млн долларов и вырос на 11,1%, а импорт — 28 млрд 468,8 млн долларов и вырос на 13,5%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79