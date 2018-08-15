В МЭРТ назвали товары, которых Украина за полгода продала больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Больше всего в I полугодии Украина отправила на экспорт недрагоценных металлов и изделий из них, продуктов растительного происхождения, машин, оборудования и механизмов. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.
“Больше всего среди товаров Украина продала: недрагоценных металлов и изделий из них — на 6,2 млрд долларов; продуктов растительного происхождения — 4,1 млрд долларов; машин, оборудования и механизмов — на 2,3 млрд долларов”, — говорится в сообщении министерства.
В общем, как добавили в МЭРТ, за полгода страны Европейского Союза приобрели продукции на 9,7 млрд долларов.
Напомним, за I полугодие Украина нарастила экспорт товаров на 12,7%, а услуг — на 5,7%. При этом, Украина завершила I полугодие с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса. Общий экспорт товаров и услуг составлял 27 млрд 815,7 млн долларов и вырос на 11,1%, а импорт — 28 млрд 468,8 млн долларов и вырос на 13,5%.