У мерії назвали умову скасування заборони на нічну продаж алкоголю у столиці

За його словами столична влада подала апеляцію на рішення Господарського суду, проте, у разі, якщо суд таки зобов’яже Київраду скасувати нічну заборону на продаж алкогольної продукції, то таке рішення буде виконано.

“Рішення суду ухвалюються Іменем України. Рішення суду, які набрали законної сили — обов’язкові для виконання. Київрада сьогодні подала апеляційну скаргу. Ми будемо боротися до кінця! Набере законної сили рішення — будемо виконувати. Але у скасування обмеження реалізації алкоголю з 23.00 до 10.00 не вірю!”, — зазначив він.

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Нагадаємо, Київське обласне територіальне відділення АМКУ звернулося до суду у зв’язку із тим, що Київською міською радою не було у добровільному порядку виконано рішення Адміністративної колегії відділення від 20 грудня 2016 року.

Даним рішенням (від 20 грудня 2016 — ред.) Київську міську раду було зобов’язано у місячний строк припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом скасування рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві.

Також нагадаємо, за оцінками експертів, заборона продажу алкоголю вночі збільшить зловживання.