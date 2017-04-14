В мэрии назвали условие отмены запрета на ночную продажу алкоголя в столице

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80337 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111866 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170191 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125210 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115408 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106253 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107388 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103836 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мэрии назвали условие отмены запрета на ночную продажу алкоголя в столице

В мэрии назвали условие отмены запрета на ночную продажу алкоголя в столице

Киев  •  УНН

 • 9946 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить решение о ночном запрете на продажу алкоголя. Соответствующее решение на своей странице в Facebook прокомментировал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает УНН.

По его словам столичная власть подала апелляцию на решение суда, однако, в случае, если суд таки обяжет Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкогольной продукции, то такое решение будет выполнено.

"Решение суда принимаются именем Украины. Решение суда, вступившие в законную силу - обязательные для исполнения. Киевсовет сегодня подал апелляционную жалобу. Мы будем бороться до конца! Вступит в законную силу решение - будем выполнять. Но в отмену ограничения реализации алкоголя с 23.00 до 10.00 не верю!", - отметил он.

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Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета обратилось в суд в связи с тем, что Киевским городским советом не было в добровольном порядке исполнено решение Административного коллегии отделения от 20 декабря 2016 года.

Данным решением (от 20 декабря 2016 - ред.) Киевский городской совет обязали в месячный срок прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, путем отмены решения об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве.

Также напомним, по оценкам экспертов, запрет продажи алкоголя ночью увеличит злоупотребления.

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