В мэрии назвали условие отмены запрета на ночную продажу алкоголя в столице

По его словам столичная власть подала апелляцию на решение суда, однако, в случае, если суд таки обяжет Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкогольной продукции, то такое решение будет выполнено.

"Решение суда принимаются именем Украины. Решение суда, вступившие в законную силу - обязательные для исполнения. Киевсовет сегодня подал апелляционную жалобу. Мы будем бороться до конца! Вступит в законную силу решение - будем выполнять. Но в отмену ограничения реализации алкоголя с 23.00 до 10.00 не верю!", - отметил он.

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Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета обратилось в суд в связи с тем, что Киевским городским советом не было в добровольном порядке исполнено решение Административного коллегии отделения от 20 декабря 2016 года.

Данным решением (от 20 декабря 2016 - ред.) Киевский городской совет обязали в месячный срок прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, путем отмены решения об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве.

Также напомним, по оценкам экспертов, запрет продажи алкоголя ночью увеличит злоупотребления.