У мережу злили фото головної сцени "Євробачення-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У мережі вже з'явилися перші фото того, як буде виглядати головна сцена Євробачення-2019 в Ізраїлі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Eurovisionworld.
Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019", який буде проходити вже 64-й раз, відбудеться в Ізраїлі, у місті Тель-Авів.
Півфінал співочого шоу відбудеться 14 травня, другий півфінал — 16 травня, а фінал конкурсу, в ході якого визначать переможця, проведуть 18 травня.
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Нагадаємо, Україна не буде в цьому році брати участь в міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення”. Рішення щодо штрафу для України за відмову від участі в пісенному конкурсі “Євробачення-2019” буде прийнято безпосередньо після того, як відбудеться конкурс.
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