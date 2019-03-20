В сеть слили фото главной сцены "Евровидения-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В сети уже появились первые фото того, как будет выглядеть главная сцена Евровидения-2019 в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eurovisionworld.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019", который будет проходить уже 64-й раз, состоится в Израиле, в городе Тель-Авив.
Полуфинал песенного шоу состоится 14 мая, второй полуфинал - 16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.
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Напомним, Украина не будет в этом году участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение". Решение по штрафа для Украины за отказ от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" будет принято непосредственно после того, как состоится конкурс.
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