В сеть слили фото главной сцены "Евровидения-2019"

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019", который будет проходить уже 64-й раз, состоится в Израиле, в городе Тель-Авив.

Полуфинал песенного шоу состоится 14 мая, второй полуфинал - 16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.

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Напомним, Украина не будет в этом году участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение". Решение по штрафа для Украины за отказ от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" будет принято непосредственно после того, как состоится конкурс.

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