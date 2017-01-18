У мережі з'явився презентаційний ролик Євробачення-2017

"Новий презентаційний ролик нашої спільноти! Дякуємо усім, хто доєднався до нашої великої EUROVISION-сім'ї!!! Вже зовсім скоро буде дуже багато цікавих новин!", - зазначили у підписі до відео.

Зазначимо, у ролику показані найбільш відомі пам'ятки архітектури різних міст України.

Як повідомляв УНН, стали відомі півфіналісти національного відбору на Євробачення-2017.

Нагадаємо, конкурс Євробачення пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.

У 2016 році співачка Джамала перемогла на конкурсі “Євробачення” в Стокгольмі. Це дало право України на проведення конкурсу в наступному році.