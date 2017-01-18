У мережі з'явився презентаційний ролик Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У мережі з'явився презентаційний ролик Євробачення-2017, яке пройде у Києві, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку "Eurovision Ukraine - Євробачення Україна" у Facebook.
"Новий презентаційний ролик нашої спільноти! Дякуємо усім, хто доєднався до нашої великої EUROVISION-сім'ї!!! Вже зовсім скоро буде дуже багато цікавих новин!", - зазначили у підписі до відео.
Зазначимо, у ролику показані найбільш відомі пам'ятки архітектури різних міст України.
Як повідомляв УНН, стали відомі півфіналісти національного відбору на Євробачення-2017.
Нагадаємо, конкурс Євробачення пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.
У 2016 році співачка Джамала перемогла на конкурсі “Євробачення” в Стокгольмі. Це дало право України на проведення конкурсу в наступному році.