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В сети появился презентационный ролик Евровидение-2017

В сети появился презентационный ролик Евровидение-2017

Киев • УНН

 • 12786 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В сети появился презентационный ролик Евровидение-2017, которое пройдет в Киеве, передает УНН со ссылкой на официальную страницу "Eurovision Ukraine - Евровидение Украина" в Facebook.

"Новый презентационный ролик нашему сообществу! Спасибо всем, кто присоединился к нашей большой EUROVISION-семье!!! Уже совсем скоро будет очень много интересных новостей!", - Отметили в подписи к видео.

Отметим, в ролике показаны наиболее известные памятники архитектуры разных городов Украины.

Как сообщал УНН, стали известны полуфиналисты национального отбора на Евровидение-2017.

Напомним, конкурс Евровидение пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

В 2016 году певица Джамала победила на конкурсе "Евровидение" в Стокгольме. Это дало право Украине на проведение конкурса в следующем году.

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