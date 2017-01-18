В сети появился презентационный ролик Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В сети появился презентационный ролик Евровидение-2017, которое пройдет в Киеве, передает УНН со ссылкой на официальную страницу "Eurovision Ukraine - Евровидение Украина" в Facebook.
"Новый презентационный ролик нашему сообществу! Спасибо всем, кто присоединился к нашей большой EUROVISION-семье!!! Уже совсем скоро будет очень много интересных новостей!", - Отметили в подписи к видео.
Отметим, в ролике показаны наиболее известные памятники архитектуры разных городов Украины.
Как сообщал УНН, стали известны полуфиналисты национального отбора на Евровидение-2017.
Напомним, конкурс Евровидение пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.
В 2016 году певица Джамала победила на конкурсе "Евровидение" в Стокгольме. Это дало право Украине на проведение конкурса в следующем году.