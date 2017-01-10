У мережі з'явилося відео, як білка поцупила з магазину шоколад
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Власники продовольчого магазину в Торонто потерпають від нашестя білок-крадіїв, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, гризуни досить ласі до солодощів. За словами власників магазину, загалом білки поцупили з крамниці 40 шоколадних батончиків.
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Як протистояти таким симпатичним злодіям, власники закладу не знають, тому попросили поради у користувачів соцмереж.