У мережі з'явилося відео, як білка поцупила з магазину шоколад

Як зазначається, гризуни досить ласі до солодощів. За словами власників магазину, загалом білки поцупили з крамниці 40 шоколадних батончиків.

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Як протистояти таким симпатичним злодіям, власники закладу не знають, тому попросили поради у користувачів соцмереж.