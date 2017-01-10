В сети появилось видео, как белка украла из магазина шоколад
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Владельцы продовольственного магазина в Торонто страдают от нашествия белок-воров, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, грызуны неравнодушны к сладостям. По словам владельцев магазина, в общем белки украли из магазина 40 шоколадных батончиков.
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Как противостоять таким симпатичным ворам, владельцы заведения не знают, поэтому попросили совета у пользователей соцсетей.